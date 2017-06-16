В Лондоне мужчина с ножом пытался прорваться в парламент

В Лондоне полиция задержала мужчину, который бросился ко входу Вестминстерского дворца с ножом. Об этом пишет Reuters.

Читайте такжеКоличество жертв пожара в Лондоне резко возросло"Задержан мужчина в возрасте около 30 лет", - сообщили в полиции.

По словам очевидца, мужчина побежал к одному из входов в парламент, где боевик убил полицейского менее трех месяцев назад.

"Вы могли бы сказать, что он был подозрительным, он стоял, сжав кулаки. Он выглядел довольно сердитым и странным", - сказал 19-летний Брэдли Аллен.

Полицейские быстро уложили подозреваемого на землю, и потребовали от прохожих держаться подальше.

Этот инцидент произошел менее чем через три месяца с тех пор, как человек на машине протаранил толпу пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем убил полицейского на территории парламента