Теракт в Лондоне: что нам известно - The Guardian

Об этом пишут Эстер Эддли и Эмма Грэхем-Харрисон в статье "Теракт в Лондоне: что нам известно", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Вот что The Guardian смог подтвердить:

Пять человек погибли, в том числе полицейский и нападавший.

Приблизительно 40 человек получили ранения. Некоторые из них по-прежнему находятся на лечении после серьезных травм, в том числе два сотрудника полиции.

Нападавший направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту, убив двух человек, затем он врезался в здание парламента и попытался попасть в комплекс, вооруженный ножом.

Прежде чем вооруженная полиция выстрелила в него, он ударил безоружного полицейского, который позже умер от травм. Полицейским был 48-летний Кит Палмер, который 15 лет состоял на службе парламентской и дипломатической защиты. Он был мужем и отцом, сообщили в полиции.

Следователи считают, что установили личность нападавшего, и что он, предположительно, действовал в одиночку, но был "вдохновлен международным терроризмом". Они расследуют наличие возможных соучастников.

Премьер-министр Тереза Мэй назвала нападение "нездоровым и злонамеренным", но сказала, что оно не сможет подорвать британские ценности. По ее словам, в четверг парламент проведет заседание, как обычно.

Когда нападавший ударил пешеходов, были ранены трое французских школьников, четыре британских студента и два румына.

Среди раненых были также пять южнокорейских туристов и одна женщина из Германии, проживающая в Австралии.

Одна женщина была сброшена или прыгнула в Темзу с моста. Ее спасли, но она получила серьезные травмы.

Британский министр Тобиас Эллвуд, бывший солдат, помчался, чтобы оказать первую помощь полицейскому, который позже умер. На фотографиях видно, что на его лице была кровь, когда он провожал скорую помощь.

Скотленд-Ярд назвал нападение в Вестминстере, которое началось около 14.40 по лондонскому времени, "терактом".

В видео-заявлении мэр Лондона Садик Кхан пообещал, что "Жители Лондона никогда не будут запуганы терроризмом".

Мэй эвакуировали из здания парламента в течение нескольких минут и отвезли на Даунинг-стрит.

Район был огражден, Темза закрыта для всех судов между Воксхолл и Набережной, в то время, как Вестминстерский дворец и соседние здания обыскивала вооруженная полиция.

Некоторые депутаты были вынуждены оставаться в Палате общин почти пять часов, после того, как работа парламента была приостановлена.

Мировые лидеры осудили нападение и выразили соболезнования. Президент США Дональд Трамп говорил с Терезой Мэй, пообещал Великобритании полную поддержку правительства США в ответ на атаку.

Лидеры Канады, Франции, Германии и Испании были в числе других, кто выразил солидарность и потрясение атакой.

Ночью состоялся полицейский рейд на юго-западе Бирмингема. Неясно, связано ли это с нападением в Лондоне.

Дополнительные силы полиции вышли на службу по всему Лондону. Управление полиции создало бюро пострадавших для тех, кто беспокоится о друзьях и семье.