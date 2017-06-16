Минобороны России похвасталось возможным уничтожением предводителя ИГ

Минобороны РФ обнародовало заявление о возможном уничтожении во время российской бомбардировки в Сирии лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом пишет "Медуза". В то же время, ведомство подчеркивает, что эта информация требует проверки.

Читайте такжеСенат США разрешил NASA сотрудничать с Россией несмотря на санкции Российские военные заявили, что авиаудар был нанесен 28 мая по цели рядом с Раккой — городом, который называют "столицей" ИГ в Сирии. Самолеты Су-35 и Су-34 разбомбили командный пункт, где проходило совещание с участием лидеров террористов.

Минобороны утверждает, что в результате удара были убиты более 300 боевиков, включая 30 полевых командиров ИГ.

Ранее СМИ неоднократно сообщали об уничтожении Аль-Багдади разными сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Но каждый раз эта информация не получала подтверждения.

В декабре 2016 года Государственный департамент США увеличил вознаграждение за информацию, которая может помочь задержанию Абу-Бакра аль-Багдади до $25 млн. Ранее ведомство предлагало вознаграждение в размере $10 млн