В США за драку выдали ордеры на арест охранников Эрдогана

В Вашингтоне полиция выдала ордера на арест 12 граждан Турции и двух граждан Канады, которых обвиняют в нападении на протестующих под турецким посольством 16 мая. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным полиции Вашингтона, ордеры касаются 9 агентов турецкой службы безопасности, трех офицеров турецкой полиции и двух граждан Канады. Сам Эрдоган уже раскритиковал это решение властей США и назвал его незаконным.

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16 мая во время визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под посольством этой страны произошла драка между охранниками посольства и сторонниками президента Реджепа Тайипа Эрдогана и курдскими и армянскими протестующими. По данным полиции, участие в драке принимали также агенты из окружения самого Эрдогана.

В посольстве Турции тогда заявили, что протестующие являются членами запрещенного в этой стране группировки «Рабочая партия Курдистана».

По данным полиции Вашингтона, всего в этом деле – 18 фигурантов, в том числе – двое граждан Канады и четверо граждан США.