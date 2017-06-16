Путин обвинил США во вмешательстве в президентские выборы России

Президент России Владимир Путин утверждает, что США всегда вмешивались в российские выборы, но особенно агрессивно - в 2012 году. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в очередной части его фильма "Интервью с Путиным", передает "РИА Новости".

Путин отметил, что Вашингтон постоянно вмешивался в выборы в России, но особенно это было очевидно в 2012 году. Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

"И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", — заявил Путин. Он также подчеркнул, что Вашингтон использовал дипломатических служащих в своих целях.

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"Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные", — прокомментировал Путин.

Как сообщал УНИАН, российские хакеры вмешались в избирательные системы 39 американских штатов во время президентской гонки в 2016 году.

В секретном отчете Агентства национальной безопасности США о вмешательстве России в президентские выборы в США указывается, что российская военная разведка за несколько дней до голосования в ноябре 2016 года осуществила кибератаку, по крайней мере, на одного поставщика программного обеспечения для голосования и разослала более 100 фишинговых писем американским избирательным комиссиям.