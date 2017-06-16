Судно КНДР захватило российскую яхту - СМИ

В Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока сообщили, что в четверг, 15 июня, получили информацию о захвате якобы северокорейцами яхты Katalexa в Японском море. Эта информация, по словам представителя МСКЦ, "проверяется по каналам МИД", передает ТАСС.

Отмечается, что яхта с таким названием не числится в реестрах яхт-клубов.

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В посольстве РФ в КНДР создан оперативный штаб для проверки сведений о возможном захвате приморской яхты Katalexa в Японском море. Об этом сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Денис Самсонов.

"Мы следим за развитием ситуации и проверяем информацию о возможном захвате приморской яхты", - сказал он. Посольство обратилось с соответствующими запросами в министерство иностранных дел и пограничным властям КНДР. "За ситуаций также следит Генеральное консульство РФ в Чондине", - добавил Самсонов.

СМИ Приморья со ссылкой на информацию Морского спасательно-координационного центра сообщили, что российская яхта Katalexa в Японском море 14 июня подала сигнал бедствия. Ее, предположительно, захватило северокорейское судно.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года боевой корабль Китая захватил американский беспилотный исследовательский подводный аппарат Военно-морского флота США, собиравший данные для научных исследований в Южно-китайском море.