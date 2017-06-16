В Британии во время тренировки с участием танков погибли двое солдат
Детали происшедшего остаются неясными.
Двое британских солдат погибли в результате несчастного случая на тренировочной базе Каслмартин в Южном Уэльсе, сообщает Русская служба Би-би-си.
Солдаты служили в Королевском танковом полку. Еще два солдата находятся в больнице с серьезными ранениями.
Читайте такжеПод боком у России проходят учения НАТО (фоторепортаж)
Смерть второго солдата вечером в четверг подтвердил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.
"Наши мысли с его семьей и друзьями в это грустное время", - говорится в сообщении замминистра.
Элвуд также заявил, что министерство будет расследовать инцидент.
Несчастный случай произошел в среду в первой половине дня. Детали происшедшего остаются неясными, но есть информация, что в инциденте было замешано оружие и танк.
На тренировочной базе Каслмартин находятся танки, которые участвуют в различных учениях и тренировках военнослужащих. Они также доступны для гражданских организаций и научных исследований.
На базе и раньше случались несчастные случаи: в мае 2012 года здесь погиб военнослужащий Майкл Магир.