В Британии во время тренировки с участием танков погибли двое солдат

Двое британских солдат погибли в результате несчастного случая на тренировочной базе Каслмартин в Южном Уэльсе, сообщает Русская служба Би-би-си.

Солдаты служили в Королевском танковом полку. Еще два солдата находятся в больнице с серьезными ранениями.

Читайте такжеПод боком у России проходят учения НАТО (фоторепортаж)

Смерть второго солдата вечером в четверг подтвердил замминистра обороны Великобритании Тобиас Элвуд.

"Наши мысли с его семьей и друзьями в это грустное время", - говорится в сообщении замминистра.

Элвуд также заявил, что министерство будет расследовать инцидент.

Несчастный случай произошел в среду в первой половине дня. Детали происшедшего остаются неясными, но есть информация, что в инциденте было замешано оружие и танк.

На тренировочной базе Каслмартин находятся танки, которые участвуют в различных учениях и тренировках военнослужащих. Они также доступны для гражданских организаций и научных исследований.

На базе и раньше случались несчастные случаи: в мае 2012 года здесь погиб военнослужащий Майкл Магир.