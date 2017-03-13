Сирийские повстанцы собираются бойкотировать мирные переговоры в Астане

Сирийские повстанцы намерены бойкотировать переговоры относительно конфликта в их стране, которые должны состояться 14-15 марта в столице Казахстана Астане. Об этом сообщает DW.

Несмотря на объявленное в конце декабря прошлого года перемирие, продолжаются атаки сирийских войск на территории, контролируемые постанцами, а также убийства мирного населения, сообщил dpa представитель Ахмед Рамадан. Он также указал на отсутствие гуманитарной помощи в труднодоступных регионах Сирии и пожаловался на то, что Россия не выполняет свои обещания как одно из государств, которые должны были контролировать соблюдение перемирия.

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На переговорах по улаживанию сирийского конфликта в Астане при посредничестве России и Турции должны обсудить укрепление хрупкого перемирия.

Все организационные вопросы третьего раунда переговоров решены, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в понедельник, 13 марта. Встреча должна состояться в виде двусторонних и многосторонних консультаций, а 15 марта планируется пленарное заседание, передает информагентство "Интерфакс".

Процесс мирных переговоров в Астане происходит параллельно с женевским форматом переговоров при посредничестве ООН. Следующие переговоры в Женеве должны состояться через десять дней. Спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее заявлял, что Астана - место для обсуждения прекращения огня, а Женева - поиска политического решения для разрешения конфликта.