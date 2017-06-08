Губернатор Нью-Йорка предложил Трампу депортировать его из США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал президента США Дональда Трампа депортировать его как иммигранта, передает Fox News.

Куомо, чей дед Андреа эмигрировал из Италии, заявил, что если администрация Трампа хочет «депортировать иммигрантов», то они должны начать с него.

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Как сообщал УНИАН, Трамп подписал указ о приостановке приема беженцев в США.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый закон о временном запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских стран. Согласно новому документу, под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках, также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак. Документ также не содержит пунктов, которые отдают приоритет для беженцев-христиан из мусульманских стран.