В оккупированном Крыму по тревоге подняли в воздух истребители Су-27

В оккупированном Россией Крыму подняли в воздух по тревоге истребители Су-27 для проверки боевой готовности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

"Очередные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге", — сказал он.

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По словам военного чиновника боеготовность летчиков Су-27 проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение авиационных частей на захваченном в 2014 году аэродроме Бельбек.