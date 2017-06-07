Пропавший с радаров в Мьянме самолет упал в Андаманское море

В Андаманском море нашли обломки разбившегося военного самолета Shaanxi Y-8. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает портал AirLive.

Читайте такжеВ Bellingcat анонсировали выход двух новых докладов о сбитии самолета рейса MH17Кроме того, по данным источников издания, от 3 до 15 пассажиров выжили. Эта информация официально не подтверждена.

В поисково-спасательной операции участвуют 6 кораблей и 3 самолета.

Как сообщалось, связь с военным самолетом была потеряна внезапно около 1:35 вечера (7:05 по Гринвичу), когда он находился в 20 милях на запад от города Давого.

На борту находились 116 человек, из которых 105 – пассажиры, еще 11 – экипаж.