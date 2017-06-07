В Конгрессе США готовят импичмент Трампу – The Hill

Демократы в Конгрессе США вскоре запустят официальную попытку импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

В частности, демократ палаты представителей от штата Техас и член группы чернокожих в Конгрессе Эл Грин готовит заявки по импичменту, что станет первой официальной попыткой Конгресса по устранению действующего президента Трампа от власти, отмечает издание.

Но, как пишет The Hill, эти заявки имеют мало шансов на успех в палате представителей, которая контролируется республиканцами, что сплотились вокруг Трампа на фоне многочисленных расследований о связях президента и членов его внутреннего круга с Россией.

Однако такие действия Грина подчеркивают растущую тревогу среди демократов по отношению к президенту, и это, как отмечает издание, должно «обязательно активизировать либеральную базу».

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Критические замечания Грина сосредотачиваются на увольнении Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

«Факты просты и неоспоримы. Президент уволил директора ФБР, потому что директор расследовал связь кампании президента с российским вмешательством в президентские выборы», – сказал Грин во вторник вечером в своем заявлении. «Это препятствие правосудию», – добавил он.

«Воспрепятствование осуществлению правосудия Президентом является проблемой, – отметил он. – Импичмент в Конгрессе является решением».

Пока неясно, когда Грин официально представит заявки. Также непонятно, будут ли у документа относительно импичмента соавторы.