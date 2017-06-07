Генпрокурор США может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом - СМИ
Напряженность связана с решением Сешнса устраниться от расследования связей Трампа с Россией.
Генпрокурор США, глава министерства юстиции Джефф Сешнс не исключает своей отставки из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, сообщил телеканал АВС News со ссылкой на собственные источники.
"Источники заявили ABC News, что отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настолько напряженными, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку", — сообщает телеканал.
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По его данным, напряженность связана с решением Сешнса устраниться от расследования "связей Трампа с Россией". Источники АВС заявляют, что Трамп недоволен решением Сешнса, а тот недоволен отношением президента.
Министерство юстиции США отказалось от комментариев.
Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что президент Дональд Трамп попросил его восстановить отношения Штатов с Россией и не допустить политической нестабильности в связи с расследованием возможных связей предвыборного штаба Трампа с россиянами.