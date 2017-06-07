В Ирландии полиция задержала двух подозреваемых по делу терактов в Лондоне

Ирландская полиция арестовала двух человек во вторник в связи с расследованием теракта в Лондоне, который произошел 3 июня. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил в понедельник, что один из трех лондонских террористов, 30-летний Рашид Редуан, жил в Ирландии в течение некоторого времени, но не привлекал внимание полиции.

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Ирландская полиция заявила, что арестовала двух мужчин примерно 30 лет. Первый из задержанных был освобожден без предъявления обвинений. Второго допрашивают в Вексфорде, на юго-востоке Ирландии.

Местные СМИ сообщили, что оба мужчины подозреваются в использовании документов, связанных с Редуаном, который называл себя марокканцем и ливийцем.

Министр юстиции Ирландии Фрэнсис Фицджеральд сказал, что полицейские силы страны находятся в непосредственном контакте с британскими спецслужбами по поводу расследования лондонского теракта.