СМИ узнали имя третьего исполнителя теракта в Лондоне

СМИ узнали имя третьего исполнителя теракта на Лондонском мосту 3 июня. Как пишет издание Corriere della Sera, это был Юсеф Загби, 1995 года рождения.

Загби задерживали в прошлом году в аэропорту Болоньи. Тогда он пытался вылететь в Турцию, а оттуда - в Сирию.

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Позже его отпустили, однако внесли в список лиц из "группы риска". Мужчина родился в семье марокканца и итальянки. В Лондоне мужчина работал в ресторане.

Как сообщал УНИАН ранее, лондонская полиция назвала имена двух из трех исполнителей теракта 3 июня. По данным Скотленд-Ярда, это 27-летний Фурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Напомним, вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими. В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые.