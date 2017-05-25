Глава МИД Германии категорически против участия НАТО в боевых действиях против ИГ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) убежден, что Североатлантический альянс (НАТО) не должен участвовать в боевых действиях коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом он заявил в интервью информагентству dpa, обнародованном в четверг, 25 мая. "Боевые действия - не задача НАТО. Это - оборонительный союз", - отметил министр, как сообщает DW.

Впрочем, руководитель немецкого внешнеполитического ведомства выступает за участие НАТО в самой международной коалиции против ИГ. "Все 28 стран-членов НАТО - часть коалиции против ИГ. Поэтому было бы несколько нелогично, чтобы НАТО как организация и в дальнейшем оставался в стороне", - отметил Габриэль.

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Одновременно НАТО в случае присоединения к коалиции против исламистов, по мнению министра, следует и в дальнейшем ограничиваться подготовкой и небоевыми операциями. "Присоединение НАТО к вооруженной борьбе мы считаем совершенно неверным сигналом", - подчеркнул Габриэль. Такие действия могут привести к созданию впечатления, что Запад ведет борьбу против части исламского мира, убежден глава немецкого дипломатического ведомства.

Североатлантический альянс уже принимал участие в боевых действиях в Сербии, Афганистане и Ливии.

Напомним, накануне СМИ сообщали о решении Альянса присоединиться к международной коалиции, ведущей борьбу с джихадистами ИГ в Сирии и Ираке. Ожидается, что соответствующее решение будет официально утверждено и объявлено во время встречи лидеров государств-членов НАТО, которая состоится в четверг, 25 мая, в Брюсселе.