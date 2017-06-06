"Мгла": в сети показали новый трейлер экранизации романа Стивена Кинга (видео)

16:01, 06 июня 2017
Мир
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Во время этой прогулки героев настигнет сильнейший туман. Телесериал представлен десятью эпизодами.

скриншотГероев сериала настигнет плотный туман / скриншот

Вышел новый трейлер сериала "Мгла" по роману писателя Стивена Кинга. 

По сюжету, художник Дэвид Дрейтон живет в загородном доме в небольшом городке штата Мэн. 

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После сильного шторма он вместе с сыном отправляется в местный супермаркет.

Во время этой прогулки героев настигнет сильнейший туман.Телесериал представлен десятью эпизодами.

Премьера сериала "Мгла" намечена на 22 июня 2017 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, был опубликован трейлер "Убийства в Восточном экспрессе" по роману Агаты Кристи.

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Теги: #трейлер#стивен кинг#Мгла