"Мгла": в сети показали новый трейлер экранизации романа Стивена Кинга (видео)
16:01, 06 июня 2017Мир
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Во время этой прогулки героев настигнет сильнейший туман. Телесериал представлен десятью эпизодами.
Героев сериала настигнет плотный туман / скриншот
Вышел новый трейлер сериала "Мгла" по роману писателя Стивена Кинга.
По сюжету, художник Дэвид Дрейтон живет в загородном доме в небольшом городке штата Мэн.
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После сильного шторма он вместе с сыном отправляется в местный супермаркет.
Во время этой прогулки героев настигнет сильнейший туман.Телесериал представлен десятью эпизодами.
Премьера сериала "Мгла" намечена на 22 июня 2017 года.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, был опубликован трейлер "Убийства в Восточном экспрессе" по роману Агаты Кристи.
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