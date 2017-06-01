Опубликован трейлер "Убийства в Восточном экспрессе" по роману Агаты Кристи

Студия 20th Century Fox в своем Youtube показала трейлер новой экранизации легендарной истории Агаты Кристи о сыщике Эркюле Пуаро – "Убийство в Восточном экспрессе"

Читайте также"Человек-паук" возвращается на большие экраны: появились два трейлера нового фильма о супергерое Marvel (видео)Роман повествует о загадочном убийстве в поезде, следующем из Парижа в Стамбул. Все начинается как обычная поездка по Европе, но превращается в одну из самых стильных, напряженных и захватывающих загадок в истории литературы. Тринадцать незнакомцев оказались вместе в одном поезде, и каждый из них - подозреваемый.

В экранизации сыграют Мишель Пфайер, Джонни Депп, Пенелопа Круз и Кеннет Брана.

Режиссер экранизации – Кеннет Брана. На большие экраны лента выйдет в ноябре.