Стрельбу в Орландо устроил бывший военнослужащий США
23:47, 05 июня 2017Мир
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Стрелком оказался Джон Роберт Ньюман-младший, белый мужчина, 45 лет.
Стрелок покончил с собой / фото Twitter
Полиция Орландо установила личность мужчины, устроившего стрельбу в офисе. Об этом сообщается в твиттере окружного шерифа.
«Стрелком оказался Джон Роберт Ньюман-младший, белый мужчина, 45 лет. Он жил один — никаких родных в округе. Ветеран армии, демобилизовался в 1999 году», — сказал шериф Джерри Демингс.
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Ранее сообщалось, что утром мужчина пришел на работу и открыл огонь по бывшим коллегам. В числе погибших оказались начальник и трое других бывших сотрудников убийцы.
Затем стрелок покончил с собой. Среди убитых, как уточнили в полиции, была одна женщина.
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