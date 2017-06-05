Премьер Британии назвала вчерашние теракты в Лондоне атакой "на весь свободный мир"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала вчерашние теракты в Лондоне атакой на весь свободный мир, сообщает «Голос Америки».

«Это была атака на Лондон и на Соединенное Королевство, но также и на весь свободный мир», – подчеркнула глава британского правительства.

Также Мей заявила, что полиции известны имена трех человек, устроивших нападение в Лондоне.

По словам Мэй, имена будут преданы гласности, «когда позволит прогресс расследования».

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В настоящий момент в связи с нападением содержатся под стражей 11 человек.

Как заявила Мэй, полиция пока не установила личности всех жертв, однако известно, что среди них есть граждане нескольких стран.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в центре британской столицы на Лондонском мосту трое нападавших на фургоне сбивали пешеходов, некоторые из них погибли. После этого мужчины бросили авто и напали с ножами на людей. Все трое террористов были ликвидированы. Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 пострадали.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».