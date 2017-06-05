Трамп намерен посетить Лондон после теракта - СМИ
00:35, 05 июня 2017Мир
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Трамп намерен продемонстрировать единство с британцами в борьбе с терроризмом.
Дональд Трамп / REUTERS
Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его визита в Лондон после теракта, сообщает TheIndependent.
По данным СМИ, Трамп намерен продемонстрировать единство с британцами в борьбе с терроризмом.
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Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике мэра Лондона Садика Хана за призыв к гражданам «не беспокоиться» после теракта.
Пресс-секретарь мэра ответил на твит Трампа и заявил, что тот вырвал слова мэра из контекста.
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