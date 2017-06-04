Трамп после теракта в Лондоне призвал покончить с политкорректностью

На пути защиты граждан от террористической угрозы стоит политическая корректность. Такое заявление распространил в воскресенье, 4 июня, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter вскоре после теракта в Лондоне. "Нам нужно прекратить быть политически корректными и перейти к делам в сфере безопасности для нашего народа , - написал глава Белого дома. - Если не поумнеем, то будет становиться только хуже", - добавил он. Об этом сообщает DW.

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В другом твите американский президент раскритиковал мэра Лондона, извратив его слова, как отмечает CNN. "По меньшей мере семеро погибших и 48 раненых в результате теракта, а мэр Лондона говорит, что нет причины быть встревоженными", - написал Трамп. По данным CNN, мэр Лондона Садик Хан говорил о присутствии солдат на улицах, а не о террористической угрозе.

В то же время американский президент в воскресенье в телефонном разговоре выразил соболезнования премьер-министерке Великобритании Терезе Мэй и предложил ей помощь и поддержку США во время расследования обстоятельств трагедии, передает информагентство dpa.

Напомним, в результате наезда фургона на толпу людей в центре Лондона и следующей атаки трех нападающих, вооруженных ножами, погибли по меньшей мере семь человек. В больницы доставили 48 пострадавших. Британское правительство заявило о теракте. Тем временем полиция арестовала 12 подозреваемых в связи с нападением. Проводятся также интенсивные обыски помещений.