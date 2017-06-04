Больше 20 человек находятся в критическом состоянии в результате теракта в Лондоне

Более двадцати человек находятся в критическом состоянии после теракта в Лондоне в ночь с 3-го на 4-е июня.

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии.

«Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что 21 человек находятся в критическом состоянии после нападения», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Нападавших впоследствии застрелили правоохранители.