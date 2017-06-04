Очевидцы описали адские сцены теракта в Лондоне

Когда трое вооруженных ножами мужчин из фургона начали атаку в оживленном районе британской столицы в субботу вечером, лондонцы отбивались чем попало, а в некоторых случаях бросали стулья и столы, чтобы предотвратить действия нападающих.

Об этом сообщает Reuters.

Атака, в результате которой было ранено 48 человек и убито 7, прежде чем нападавшие были застрелены полицией, началась с наезда фургона на высокой скорости в толпу пешеходов на Лондонском мосту.

«Похоже, он (водитель – ред.) нацелился на группу людей», – сказал агентству 53-летний свидетель по имени Марк Робертс. Он видел, по крайней мере, шесть человек на земле после того, как фургон изменил направление движения и съехал с тротуара.

«Это было ужасно», – отметил он.

Затем вооруженные ножами мужчины совершили нападение на рынок Боро. Уцелевшие описали адскую сцену, которая происходила в районе, заполненном людьми, которые отдыхали ночью в барах и ресторанах.

Читайте такжеМэй заявила о необходимости борьбы с исламским экстремизмом в Интернете

Джирард Воулс рассказал Sky TV, что он был на улице возле паба Southwark Tavern, услышал крики и увидел женщину и мужчину с ножевыми ранениями, а нападавшие кричали: «Это ради Аллаха».

Также он вспомнил, как пытался отвлечь вооруженных мужчин.

«Когда они ушли, я начал (кричать – ред.) "Эй, эй, трусы!", – вспоминает Воулс. – Я просто пытался привлечь их (нападавших – ред.) внимание, бросая вещи на них ... Я подумал, что если я буду бросать бутылки или стулья, они могут прийти за мной. Если я смогу заставить их выйти на главную дорогу, то полиция сможет остановить их, они, очевидно, могут стрелять в них».

Другие свидетели сообщили, что видели человека с большим лезвием, похожим на кухонный нож, и жертв с колотыми ранами, которые кровоточили. По их словам, люди бежали в панике.

Один из свидетелей, который только сказал BBC свое имя Бен, сообщил, что он увидел мужчину, одетого в красное, который бил человека ножом, длиной около 10 дюймов.

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы.

Нападавших впоследствии застрелили правоохранители.