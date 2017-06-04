На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов - СМИ

01:06, 04 июня 2017
Мир
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По словам очевидцев, в результате наезда пострадали пять человек. 

twitter.com/KeithWalkerNews

Микроавтобус врезался в пешеходов на Лондоском мосту, в настоящее время проезд по мосту закрыт в обоих направлениях, сообщает Би-би-си.

Sky News сообщает, что в результате инцидента есть пострадавшие.

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По словам корреспондента Би-би-си, которая находилась на мосту в момент инцидента, фургон управлялся мужчиной и ехал со скоростью около 80 километров в час. По ее словам, пострадали пять человек. 

Она также рассказала, что видела мужчину, задержанного полицией. Он был в наручниках.

Очевидцы рассказали Sky News, что слышали стрельбу на мосту. 

Британская полиция просит людей избегать район Лондонского моста.

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Теги: #наезд на прохожих#теракт Лондон