На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов - СМИ
По словам очевидцев, в результате наезда пострадали пять человек.
Микроавтобус врезался в пешеходов на Лондоском мосту, в настоящее время проезд по мосту закрыт в обоих направлениях, сообщает Би-би-си.
Sky News сообщает, что в результате инцидента есть пострадавшие.
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По словам корреспондента Би-би-си, которая находилась на мосту в момент инцидента, фургон управлялся мужчиной и ехал со скоростью около 80 километров в час. По ее словам, пострадали пять человек.
Она также рассказала, что видела мужчину, задержанного полицией. Он был в наручниках.
Очевидцы рассказали Sky News, что слышали стрельбу на мосту.
Британская полиция просит людей избегать район Лондонского моста.
#BREAKING: Met police dealing with major incident at London Bridge. Reports of van hitting pedestrians, knife attack. (Pic: @WillHeaven) pic.twitter.com/ZKDAcstteR— Keith Walker (@KeithWalkerNews) June 3, 2017
Heavy police presence near #LondonBridge. Reports of multiple injuries.pic.twitter.com/Cb7FbSzuZY— Tennessee (@TEN_GOP) June 3, 2017