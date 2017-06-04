На Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов - СМИ

Микроавтобус врезался в пешеходов на Лондоском мосту, в настоящее время проезд по мосту закрыт в обоих направлениях, сообщает Би-би-си.

Sky News сообщает, что в результате инцидента есть пострадавшие.

Читайте такжеВ Британии полиции разрешили стрелять в водителей-террористов

По словам корреспондента Би-би-си, которая находилась на мосту в момент инцидента, фургон управлялся мужчиной и ехал со скоростью около 80 километров в час. По ее словам, пострадали пять человек.

Она также рассказала, что видела мужчину, задержанного полицией. Он был в наручниках.

Очевидцы рассказали Sky News, что слышали стрельбу на мосту.

Британская полиция просит людей избегать район Лондонского моста.

#BREAKING: Met police dealing with major incident at London Bridge. Reports of van hitting pedestrians, knife attack. (Pic: @WillHeaven) pic.twitter.com/ZKDAcstteR — Keith Walker (@KeithWalkerNews) June 3, 2017