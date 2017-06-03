В Бразилии во время бунта в колонии погибли семеро подростков

По меньшей мере семеро подростков погибли во время бунта в колонии для несовершеннолетних правонарушителей в штате Параиба на северо-востоке Бразилии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, еще два человека получили ранения.

По предварительной информации, бунт был организован с целью побега. Подростки подожгли матрасы и мебель, после чего попытались выбраться за пределы учреждения. Точные причины гибели осужденных пока не установлены.

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В центре изоляции для несовершеннолетних правонарушителей "Лар-ду-Гароту", где произошли беспорядки, в момент трагедии находились не менее 200 подростков, хотя рассчитан он на 40 человек.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек.