Угроза теракта не подтвердилась: полиция разрешила продолжить фестиваль Rock am Ring

В субботу, 3 июня, полиция Германии разрешила продолжить музыкальный фестиваль Rock am Ring, приостановленный накануне по подозрению о подготовке теракта, передает Deutsche Welle.

«После интенсивных обысков на всей территории проведения фестиваля подозрения относительно опасности не подтвердились», - сообщили организаторы одного из крупнейших в Германии рок-фестивалей в Facebook.

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Полиция разрешила продолжить подготовительные работы на фестивальных сценах, говорится в заявлении. Точное время продолжения концертной программы пока неизвестно. Полиция также подтвердила, что следственные мероприятия на территории Rock am Ring завершены.

Также сообщается о задержании трех человек, которых связывают с группой салафитов из Гессена. Как минимум один из задержанных мог иметь на фестивале доступ к охраняемым зонам.

Как сообщал УНИАН, вчера фестиваль, который проводится в районе известной автотрассы Нюрбургринг, и на который съехались 87 000 любителей рок-музыки,приостановили из-за угрозы теракта вскоре после его старта. Полиция задержала двух сотрудников субподрядных организаций, работающих на фестивале.

После теракта на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде в Манчестере в мае концепцию безопасности фестиваля Rock am Ring усилили. В частности, количество сотрудников службы безопасности увеличено до 1200 человек.