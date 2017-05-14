Курц предлагает провести досрочные парламентские выборы в Австрии

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц встретится с канцлером Кристианом Керном и предложит ему провести в стране досрочные парламентские выборы.

Об этом сообщает Reuters.

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Курц заявил, что члены консервативной Австрийской народной партии — одной из двух входящих в коалицию — избрали его своим новым лидером.

Отмечается, что 30-летнего Курца рассматривают как «лучшую возможность партии повысить свои рейтинги».

В 2013 году на парламентских выборах в Австрии победила правящая коалиция.