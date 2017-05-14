Курц предлагает провести досрочные парламентские выборы в Австрии
22:59, 14 мая 2017Мир
459 0
30-летнего Курца рассматривают как «лучшую возможность партии повысить свои рейтинги».
Курц / УНИАН
Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц встретится с канцлером Кристианом Керном и предложит ему провести в стране досрочные парламентские выборы.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеDie Presse: Настоящие могильщики европейской идеи
Курц заявил, что члены консервативной Австрийской народной партии — одной из двух входящих в коалицию — избрали его своим новым лидером.
Отмечается, что 30-летнего Курца рассматривают как «лучшую возможность партии повысить свои рейтинги».
В 2013 году на парламентских выборах в Австрии победила правящая коалиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter