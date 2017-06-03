В торговом центре иранского города Шираз произошел взрыв

В одном из торговых центров города Шираз на юге Ирана прогремел взрыв. об этом сообщает РБК со ссылкой местное агентство IRNA.

Одна из местны жительниц сообщила агентству, что взрыв прогремел на первом этаже. Взрывная волна разрушила стену магазина, а также повредила находящиеся рядом дома. По данным агентства, после взрыва в торговом центре произошел пожар.

Глава центра скорой помощи сообщил агентству, что в результате случившегося пострадали 17 человек.

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О причинах взрыва, а также о жертвах пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, ранее террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 90 человек, сотни ранены.