Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 90 человек, сотни ранены

21:46, 31 мая 2017
Мир
1035 0

По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей. 

REUTERS

Правительство Афганистана сообщил о росте до 90 числа погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая.

Об этом пишет Радио Свобода.

По сообщению, 400 человек были ранены.

По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана во время утреннего часа пик. В результате взрыва в домах далеко от места происшествия вылетели стекла, а в небе был виден черный дым.

Читайте такжеРоссия поставляет боевикам "Талибана" в Афганистане оружие и деньги - США

По данным полиции Кабула, взрывчатка была спрятана в автоцистерне, которая взорвалась возле немецкого посольства в районе Вазир Акбар Хан, где расположены иностранные посольства и президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение «военным преступлением».

Атака произошла в ходе так называемого ежегодного «весеннего наступления» талибов.

Ни одна из группировок в настоящее время не взяла на себя ответственность за нападение. Похожие атаки в прошлом совершали группировки «Талибан» и «Исламское государство».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт возле посольства Германии в Кабуле
Теги: #взрыв в Кабуле