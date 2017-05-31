Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 90 человек, сотни ранены
По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей.
Правительство Афганистана сообщил о росте до 90 числа погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая.
Об этом пишет Радио Свобода.
По сообщению, 400 человек были ранены.
По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана во время утреннего часа пик. В результате взрыва в домах далеко от места происшествия вылетели стекла, а в небе был виден черный дым.
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По данным полиции Кабула, взрывчатка была спрятана в автоцистерне, которая взорвалась возле немецкого посольства в районе Вазир Акбар Хан, где расположены иностранные посольства и президентский дворец.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение «военным преступлением».
Атака произошла в ходе так называемого ежегодного «весеннего наступления» талибов.
Ни одна из группировок в настоящее время не взяла на себя ответственность за нападение. Похожие атаки в прошлом совершали группировки «Талибан» и «Исламское государство».