Трамп может помешать экс-главе ФБР свидетельствовать в Сенате США

Дональд Трамп может воспользоваться своими президентскими полномочиями, чтобы заблокировать дачу показаний бывшим главой ФБР Джеймсом Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки в рамках расследования вмешательства РФ в американские выборы. Об этом заявила советник в Белом доме Келлиан Конуэй, сообщает The Independent.

Трамп должен принять решение, стоит ли ему ссылаться на доктрину о привилегии исполнительной власти.

Юридические эксперты предполагают, что это может быть использовано для того, чтобы остановить Коми от дачи показаний. Тем не менее, такой маневр, скорее всего, привлечет критику и может быть оспорен в суде.

Читайте такжеФБР проверяет зятя Трампа по делу о связях с РФ - СМИ

Как сообщал УНИАН, Коми согласился дать публичные показания о расследовании предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию в США.

Как известно, Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией. Впоследствии в Белом доме заявили, что увольнение Коми с должности директора ФБР не связано с расследованием вмешательства РФ в выборы в США.

Однако в СМИ появилась информация, что Джеймс Коми мог быть уволен президентом США Дональдом Трампом по двум причинам: или нежелание быть лично лояльным Трампу, или же активизация расследования ФБР по факту возможного сговора между членами команды Трампа и Россией.