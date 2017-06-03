В Ирландии выбрали самого молодого в истории страны премьера

Лео Варадкар избран лидером крупнейшей партии Ирландии "Фине Гэл" и вскоре станет первым премьер-министром страны, который имеет индийское происхождение. Также он станет самым молодым премьером в истории Ирландии, пишет Би-Би-Си.

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По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.

Отец нового партийного лидера переехал из Индии в Ирландию в 1970-х годах, когда эта страна считалась одной из самых консервативных в Европе.

Также, 38-летний политик станет и первым главой страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности.

Варадкар объявил о своей сексуальной ориентации в 2015 году, когда в стране проходил референдум по легализации однополых браков.

"Если кто-то моего возраста, моих смешанных кровей и всех тех качеств, которые составляют мой характер, потенциально сможет стать лидером страны, то думаю, что это будет посланием к каждому рожденному сегодня ребенку о том, что в Ирландии нет должности, на которую он не сможет претендовать", - сказал Варадкар ранее на этой неделе радиостанции Newstalk.

Ирландия долгое время считалась одной из самых негативно настроенных к ЛГБТ-сообществу стран Европы - до 1993 года гомосексуальность в стране была вне закона.