В Израиле не удалось создать “широкую коалицию”

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу, которому поручено сформировать новый израильский кабинет министров, отказался от попыток создать правительство национального единства с участием "Кадимы" Ципи Ливни.

Такое решение, сообщает в субботу Reuters, Нетаниягу принял после того, как второй раунд переговоров с Ливни, состоявшийся в пятницу, закончился безрезультатно. "Мы больше не планируем никаких переговоров с Ливни", - заявил официальный представитель лидера партии "Ликуд". "Если глава "Кадимы" изменит подход, то она может с нами связаться. Мы будем рады", - добавил он.

"Кадима" во главе с Ципи Ливни и "Ликуд" Нетаниягу сразу же после завершения досрочных парламентских выборов, на которых партии завоевали примерно равное число мест в Кнессете, заявляли, что не смогут сформировать правительство национального единства. Однако после того, как президент Израиля поручил формирование правительства Нетаниягу, лидер "Ликуда" попытался договориться с главой "Кадимы" о создании коалиционного кабинета министров.

Ключевым вопросом, по которому у Ливни и Нетаниягу существуют непримиримые разногласия, является создание палестинского государства.

Лента.ру