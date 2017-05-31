ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Об этом сообщает Al Mayаdeen.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле в результате которого сегодня погибли десятки людей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.