ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

17:47, 31 мая 2017
Мир
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По последним данным, погибли 90 человек, еще 380 - ранены.

Иллюстрация / REUTERS

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Об этом сообщает Al Mayаdeen.

"ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле в результате которого сегодня погибли десятки людей", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек. Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.

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Теги: #боевики ИГИЛ#взрыв в Кабуле#теракт в Кабуле