В сети появилось видео последствий взрыва в Кабуле
17:13, 31 мая 2017Мир
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На видео запечатлена разрушенная улица с обгоревшими автомобилями.
Иллюстрация / Reuters
В сети обнародовано видео последствий взрыва возле посольства Германии в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли 80 человек, пострадали около 380. Видео размещено в YouTube.
На видео запечатлена разрушенная улица с обгоревшими автомобилями и жертвами теракта.
Как сообщал УНИАН, число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек.
Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.
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Новость в сюжете: Теракт возле посольства Германии в Кабуле