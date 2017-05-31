В сети появилось видео последствий взрыва в Кабуле

В сети обнародовано видео последствий взрыва возле посольства Германии в Кабуле (Афганистан), в результате которого погибли 80 человек, пострадали около 380. Видео размещено в YouTube.

На видео запечатлена разрушенная улица с обгоревшими автомобилями и жертвами теракта.

Как сообщал УНИАН, число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек.

Террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.