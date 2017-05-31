Россия выпустила крылатые ракеты по объектам ИГ в районе Пальмиры (видео)

Российские военные сообщили о пуске четырех крылатых ракет по объектам "Исламского государства". Об этом сообщает Independent.

В Минобороны России заявили, что фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты ИГ в районе Пальмиры.

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Отмечается, что пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что своевременно проинформировали об ударе командования США, Турции и Израиля.

Напомним, 11 декабря боевики ИГИЛ снова захватили древний сирийский город Пальмира, несмотря на удары российской авиации и войск сирийского правительства. Город Пальмира был отбит у боевиков ИГИЛ в марте прошлого года войсками сирийского правительства при поддержке российской авиации.