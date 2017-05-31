Исследование условий работы на фабрике Иванки Трамп завершилось пропажей активистов

Активисты, которые изучали условия труда на фабрике по производству обуви под брендом Иванка Трамп, исчезли в Китае, передает Новое Время со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что пропавшие активисты работали в некоммерческой организации China Labor Watch, офис которой расположен в Нью-Йорке.

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Отчет об условиях работы на данной фабрике планировали опубликовать в следующем месяце.

В своих предварительных отчетах активисты отмечали низкую зарплату и чрезмерное использование сверхурочного труда на фабрике.

Кроме того, сообщается, что один активист был арестован. Ему выдвинули обвинения в незаконной слежке.

Как сообщал УНИАН, в марте в США разгорелся скандал после того, как советница Трампа Келлиенн Конуэй в эфире одного из ведущих телеканалов страны призвала покупать одежду из коллекций Иванки Трамп.