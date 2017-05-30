Из Белого дома уходит директор по коммуникациям - The Washington Post

Директор по связям президента США Дональда Трампа Майк Дюбке покидает свою должность в Белом доме спустя менее чем три месяца на работе. Об этом сообщил близкий к администрации президента источник газеты The Washington Post.

Читайте такжеТрамп может отменить указы по улучшению отношений с Кубой - СМИВ последнее время Трамп открыто критиковал Дюбке. Например, президент был возмущен тем, что его команда предложила противоречивые объяснения решения уволить директора ФБР Джеймса Коми.

По информации издания, Дюбке намеревался уйти в отставку еще 18 мая, но пока остается на работе.

Перед отъездом в последнее зарубежное турне Трамп предположил, что возможно, внесет изменения в свою коммуникационную стратегию, в частности сократит количество ежедневных брифингов пресс-секретаря. В СМИ сообщалось, что Трамп рассматривает вариант замены ежедневных брифингов собственными выступлениями раз в две недели.