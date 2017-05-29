Бывший соперник Трампа назвал главную проблему президента США

Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но проигравший Дональду Трампу, заявил, что администрация Трампа могла бы нормально работать, если бы президент прекратил делать одну вещь - писать в Twitter.

"Если ты пишешь в "Твиттере каждый день и жалуешься на СМИ и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать", - заявил Санторум, передает Би-би-си.

"Последние девять дней, я надеюсь, показали президенту, что если ты не отвлекаешься, следуешь определенному сценарию, фокусируешься на политике и работаешь над тем, о чем говорил во время кампании и что понравилось американцам, ты можешь быть отличным президентом", - добавил он.

Санторум рассказал о своих рекомендациях на следующий день после завершения девятидневного зарубежного турне Трампа.

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За время поездки в Twitter Трампа появлялись только нейтральные сообщения с отчетами о выступлениях и выражением благодарности.

Однако сразу после возвращения президент США в очередной раз обрушился с критикой на СМИ, опубликовав сообщение: "Я считаю, что многие утечки из Белого дома, - это сфабрикованная ложь, созданная средствами массовой информации #FakeNews",- написал он.

По всей видимости, Трамп узнал о совете Санторума, но решил к нему не прислушиваться.

"Лживые СМИ упорно стараются выставить в невыгодном свете и дискредитировать мои действия в социальных сетях, потому что не хотят, чтобы Америка узнала реальное положение дел", - написал президент США спустя несколько часов после выхода интервью экс-сенатора.