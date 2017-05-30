Путин и Макрон не обсуждали вопрос освобождения украинских политзаключенных – Песков

На переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном вчера в Париже не поднимался вопрос об освобождении украинских политзаключенных, главы государств обсуждали, «возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть» в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече в Париже судьба украинского журналиста Романа Сущенко и других незаконно заключенных в России украинцев.

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«Конкретные вопросы не поднимались, речь заходила в целом об украинском урегулировании, о необходимости интенсифицировать процесс урегулирования, оценить причины нынешней пробуксовки и вместе посмотреть, возможно ли хоть что-то сделать, чтобы все с мертвой точки сдвинуть», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, накануне запланированной на 29 мая в Версале встречи президентов Франции и России семьи незаконно удерживаемых в РФ украинских политзаключенных обратились с просьбой к Макрону, чтобы он передал Путину требование освободить всех политических заложников.

29 мая Песков заявил, что тема освобождения украинцев не является вопросом двухсторонних российско-французских отношений.

«Но, если эта тема будет поднята французской стороной, я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающий ответ», - сказал Песков.

После переговоров Макрон заявил, что хочет проведения встречи в рамках "нормандского формата" по Украине. Президент Франции отметил, что во время переговоров с Путиным украинская тема была рассмотрена детально. Макрон добавил, что разговор касался так называемого Минского процесса.