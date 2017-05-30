Литва на следующей неделе начнет строить забор на границе с РФ

На следующей неделе намечается начало строительство ограждения на границе Литвы с Россией.

Как сообщает Delfi, защитное ограждение на участке протяженностью 46,6 км, который идет вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью РФ, чуть более чем за 1,3 млн. евро возведет компания Gintreja. Согласно договору, она должна в ближайшее время приступить к строительству ограждения.

Работы должны быть завершены до 20 декабря этого года - ограждение будет возводиться не на всей протяженности 109-километровой госграницы с Россией, проходящей по Неману, а в тех местах, где граница проходит по суше.

"Если производитель не подведет и в срок как установлено в договоре, отдаст изделия, мы начнем в понедельник. Подготовительные работы уже ведутся", - сказал BNS директор Gintreja Гинтарас Брокявичюс.

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По его словам, предприятие получило несколько предложений купить ограждение у российских производителей, однако в конце концов они предпочли литовского производителя.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе Виштитиса (Виштынца) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана. На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана литовская погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Новое ограждение будет построено в местностях, где госграница проходит по суше.

Средства на оборудование ограждения выделены из бюджета Литвы. Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью. По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.