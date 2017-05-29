Президент Молдовы возмутился решением выгнать из страны российских дипломатов

Президент Молдовы Игорь Додон возмутился из-за объявления персонами нон-грата пятерых российских дипломатов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Правительство предприняло возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации. Сегодня от посла потребовали, чтобы пять российских дипломатов покинули Молдову в течение 72 часов", - написал Додон.

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Он назвал этот шаг "недружественным" и "категорически осудил" решение, которое, по его мнению, угрожает отношениям между Молдовой и Россией.

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами Президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдо-российских отношений", - написал Додон.

По его мнению, решения о выдворении россиян было принято по заказу Запада.

"Предупреждаю со всей ответственностью эту власть, что принятое ею решение ввязаться в геополитические "игры" Брюсселя и Вашингтона, а также в "игры" военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным", - добавил Додон.

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Напомним, ранее стало известно, что Молдова объявила персонами нон грата пятерых дипломатов из посольства РФ.

В прошлом году в Молдове регулярно задерживали сотрудников российских пропагандистских каналов и политологов, многим из которых запретили въезд в республику. Так, из Кишинева были депортированы съемочные группы телеканалов "Россия 24" и "Звезда", представители других российских СМИ. В качестве причин выдворения власти называли, в частности, отсутствие у репортеров аккредитации.