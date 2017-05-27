Трамп доволен саммитом G7: считает, что "укрепил американские связи"
В своем выступлении Трамп сказал, что поездка была "успешной", и добавил, что у него была "действительно историческая неделя".
Президент США Дональд Трамп назвал саммит лидеров стран «Большой семерки» чрезвычайно продуктивной встречей, на которой он «укрепил американские связи». Об этом он заявил, выступая перед военнослужащими США и их семьями на военно-морской базе Сигонелле на Сицилии, передает Радио Свобода.
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Президент США завершил свою первую зарубежную поездку, в ходе которой посетил Саудовскую Аравию, Израиль, палестинские территории, Италию и Бельгию.
В своем выступлении Трамп сказал, что поездка была «успешной». И добавил, что у него получилась «действительно историческая неделя».
Говоря о саммите НАТО, он сказал, что «деньги действительно начинают вливаться, а страны НАТО, не делали бы того, что они делают сейчас, если бы я не был избран». Германия взяла на себя обязательство увеличить расходы на оборону с целью достижения уровня 2% ВВП. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты «полностью поддерживают НАТО».
Кроме того, президент США пообещал «победить терроризм и защитить цивилизацию», назвав терроризм «угрозой, опасной угрозой для всего человечества».