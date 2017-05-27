Трамп: деньги начали поступать – НАТО будет намного сильнее

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отметил, что увеличение странами - членами Организации Североатлантического договора расходов на оборону делает Альянс гораздо сильнее.

Об этом он написал в Twitter.

"Многие страны НАТО согласились существенно увеличивать выплаты, как это следует делать. Деньги начали поступать - НАТО будет намного сильнее", - заявил Трамп.

Также он напомнил о сегодняшних встречах лидеров государств "Большой семерки" на саммите в Италии.

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"Очень много важных дел обсуждается. Первым в списке, несомненно, является терроризм", - отметил Трамп.

Как сообщал УНИАН, Трамп неоднократно призывал страны - члены НАТО увеличить расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта.

На саммите Альянса в Ньюпорте (Уэльс) в 2014 году 28 стран - членов НАТО решили до 2024 года увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.

Сейчас это требование выполняют лишь 5 стран из 28 членов Альянса.