В сети появилось видео с места расстрела христиан в Египте

В сети разместили видеозаписи с места расстрела автобуса с коптскими христианами возле египетского города Эль-Минья. Видео размещены на YouTube.

Как сообщалось, на юге Египта в провинции Минья неизвестные обстреляли два автобуса с коптскими христианами. Автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.

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На данный момент, как сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на коптского чиновника, в результате теракта погибли 35 человек. В то же время другие СМИ сообщают о 28 погибших.