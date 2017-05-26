В сети появилось видео с места расстрела христиан в Египте
18:28, 26 мая 2017Мир
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Количество погибших возросло до 35 человек.
Автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила / @JoumanaGebara
В сети разместили видеозаписи с места расстрела автобуса с коптскими христианами возле египетского города Эль-Минья. Видео размещены на YouTube.
Как сообщалось, на юге Египта в провинции Минья неизвестные обстреляли два автобуса с коптскими христианами. Автобусы направлялись в монастырь Святого Самуила.
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На данный момент, как сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабия", ссылаясь на коптского чиновника, в результате теракта погибли 35 человек. В то же время другие СМИ сообщают о 28 погибших.
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