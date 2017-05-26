США готовы ответить за утечки в СМИ данных о теракте в Манчестере - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон берет на себя всю ответственность за утечки данных британских спецслужб о теракте в Манчестере в американские СМИ, передает Reuters.

«Мы берем на себя всю ответственность за утечки и сожалеем о случившемся. Что касается ненадлежащего распространения информации, мы категорически осуждаем это», — сказал он.

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Глава Госдепа подчеркнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество спецслужб Великобритании и США, несмотря на инцидент с утечками.

Ранее британская полиция прекратила обмен информацией о теракте в Манчестере с США в четверг, 25 мая, после того, как стало известно об утечках в американские СМИ.