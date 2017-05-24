В сети появился первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" (видео)

20:52, 24 мая 2017
Мир
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Видео уже опубликовано на официальных площадках телеканала HBO в сети.

Игра престолов / скриншот

Телеканал HBO опубликовал первый полноценный трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов».

В выдео фигурируют все основные действующие лица сериала. Также в нем изображается то, что главный конфликт развернется между белыми ходоками и драконами.Первая серия сезона выйдет 16 июля.

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