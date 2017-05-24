В сети появился первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" (видео)
20:52, 24 мая 2017Мир
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Видео уже опубликовано на официальных площадках телеканала HBO в сети.
Игра престолов / скриншот
Телеканал HBO опубликовал первый полноценный трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов».
В выдео фигурируют все основные действующие лица сериала. Также в нем изображается то, что главный конфликт развернется между белыми ходоками и драконами.Первая серия сезона выйдет 16 июля.
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