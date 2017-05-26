Более половины американцев считают Россию врагом США - Fox News

В Соединенных Штатах 64% граждан считают Россию врагом. Такие результаты опросов опубликовал Fox News.

Таким образом, Россия оказалась на четвертом месте среди стран, которые граждане США считают враждебными для своей страны.

В свою очередь, рейтинг врагов для жиителей США возглавила Северная Корея. В частности, о ее недружелюбии заявили 93% американцев. На втором месте оказался Иран - 80%, на третьем - Сирия (76%).

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Главным союзником США 96% американцев считают Канаду. Великобританию дружественной США страной называют 95% населения, Францию - 92%, Германии - 87%.

Ранее стало известно, что американский сенатор Джон Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» Владимира Путина, а самого президента России - «головорезом» и «убийцей».