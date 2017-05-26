Трамп рассказал, что хочет обсудить с лидерами G7

14:15, 26 мая 2017
Мир
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Трампа среди прочего интересуют темы экономического роста, терроризма и безопасности.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует обсудить с лидерами стран "Большой семерки" вопросы экономического роста, терроризма и безопасности.

Об этом он сообщил в микроблоге в Twitter.

"Готовлюсь приобщить лидеров "Большой семерки" к многим темам, включая экономический рост, терроризм и безопасность", - написал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Трамп перед началом саммита лидеров стран "Большой семерки" в городе Таормина на Сицилии назвал Северную Корею мировой проблемой, которую удастся решить.

В свою очередь президент Европейского Совета Дональд Туск ожидает, что страны «Большой семерки» продемонстрируют единство в отношении конфликта на Донбассе.

Накануне саммита президент Украины Петр Порошенко провел телефонные разговоры с некоторыми лидерами G7, в частности, с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Теги: #Трамп на саммите Большой семерки#лидеры Большой семерки