Премьер Черногории прокомментировал выходку Трампа (видео)

Произошедший вчера в брюссельской штаб-квартире НАТО инцидент, когда президент США Дональд Трамп оттолкнул в сторону премьера Черногории Душко Марковича, - "безобидная ситуация". Об этом заявил глава черногорского правительства, передает Associated Press.

"На самом деле, этому никто не придал значения. Я видел реакцию на это в соцсетях. Это просто безобидная ситуация", - сказал он.

"Это естественно, когда президент США находится в первом ряду", - добавил Маркович.

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Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп в Брюсселе во время открытия новой штаб-квартиры НАТО 25 мая довольно грубо отодвинул в сторону премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Двигаясь в группе политиков Трамп решил выйти на передний план, но перед ним находился Маркович. Поэтому Трамп не нашел ничего лучшего, чем отодвинуть премьера Черногории в сторону и стать впереди рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.